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06.11.2017

Курение способствует развитию псориаза

Источник: ОН Клиник Мариуполь

По результатам исследования, опубликованного в журнале American Journal of Medicine, курение повышает риск развития псориаза и значительно ухудшает его течение. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне, которые в течение 14 лет наблюдали за 79 тысячами человек, согласившихся принять участие в исследовании.

Исходя из данных исследования, у женщин, которые курят, риск развития псориаза на 78% выше, чем у некурящих. И даже после отказа от вредной привычки риск развития не исчезает полностью, а только снижается до 37% по сравнении с курящими. Стоит отметить, что степень риска сохранялась в течение 20 лет после отказа от сигарет, сообщили исследователи. Кроме того, курильщики страдали более тяжелыми формами заболевания. Всего же было зарегистрировано 887 случаев псориаза. По мнению специалистов, предположивших, что в основе псориаза лежат иммунные нарушения, сигаретные токсины могут оказывать негативное влияние на иммунную систему.

Сложность в определении причин обуславливает отсутствие универсальных методов лечения псориаза. «К сожалению, избавиться от псориаза навсегда практически не возможно. Зато его можно перевести в «спящий» режим. В таком состоянии заболевание не будет причинять его владельцу много беспокойств и станет незаметным для окружающих», - рассказывает ведущий дерматолог «ОН Клиник Мариуполь».

От чего еще стоит предостеречь больных псориазом? При выборе врача внимательно отнеситесь к методикам лечения, практикуемым им. Большинство дерматологов настаивают на лечении при помощи гормонов и стероидов. Да, возможно, эти препараты и уменьшат проявления болезни, однако они могут нанести непоправимый вред Вашему здоровью.

Отдайте лучше предпочтение натуральным препаратам и мазям. Если у Вас есть возможность, отправляйтесь отдыхать на Мертвое море. Особый микроклимат, комбинация солнечных ванн и морских купаний в зоне Мертвого моря оказывает чудодейственный, ни с чем не сравнимый, эффект на протекание болезни. Но если возможности отдыха на подобном курорте у Вас нет, не отчаивайтесь. В Украине, и в частности в Мариуполе, есть представительства международной сети медицинских центров «ОН Клиник», которые в лечении псориаза используют натуральные препараты, изготовленные на основе минералов Мертвого моря. Будьте здоровы!

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