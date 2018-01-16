Курс евро в Украине бьет исторические рекорды: аналитики сделали неутешительный прогноз

Источник: Українські новини

Официальный курс евро в Украине вновь побил исторический рекорд, превысив отметку в 35 грн. Череда рекордов началась 12 января и продолжилась с началом новой рабочей недели. Прошлый максимум составлял 34,04 грн и был зафиксирован в феврале 2015 года во время пиковой девальвации гривны.

Как пояснил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, рост курса евро вызван двумя причинами.

"Быстрый рост евро, связан с одновременным действием сразу двух факторов. Во-первых, гривня падает сама по себе, курс доллара перевалил отметку 28 грн, и уверенно направляется в направлении 29 грн. Во-вторых, на мировом валютном рынке евро активно укрепляется к доллару, поэтому к гривне европейская валюта растет быстрее, чем доллар", – отметил Иосуб.

При этом старший аналитик ГК ForexClub Андрей Шевчишин основной причиной скачка евро в Украине считает все же рост евровалюты к доллару.

"Курс евро к доллару, обновил максимумы с декабря 2014 года. Прогноз курса евро/доллар на первое полугодие – 1,25. Европейская экономика выглядит достаточно привлекательно. Растет промышленность, потребление. Геополитические риски, которые пророчили падение евро, уже не действуют. При этом германия достигла соглашения между партиями, и готова сформировать правительство. Успокоились рынки вокруг развала Еврозоны. Отдельно стоит также отметить действия Европейского центробанка, который собирается сворачивать программу стимулирования, и настроен более агрессивно по денежно-кредитной политике. Это все формирует спрос на евро", – отмечает Шевчишин.

По словам Иосуба, прогнозы остаются неутешительными для украинцев – евро продолжит дорожать.

"На данный момент обе эти тенденции – падение гривны и укрепление евро к доллару – не подают сигналов об окончании, поэтому можно ожидать дальнейшего роста евро к гривне", – отметил эксперт.

С ним соглашается и Шевчишин – по его мнению, в январе курс евро может достичь 35 грн.

"Поскольку украинский валютный рынок продолжает быть привязан к доллару, то рост пары евро/доллар сразу находит свое отражение в динамике курса гривна/евро. Средний курс продажи наличного евро в Украине в январе может колебаться в диапазоне 33,5 – 35 грн за евро", - резюмировал Шевчишин.,