Курс на КНДР. 10 стран, где блокируют соцсети

Источник: 112.ua

Северная Корея по праву является самой закрытой страной мира. Доступ к социальным сетям там заблокирован с момента появления интернета. Да и вообще в стране имеется ограниченный доступ к сети. Логично, что там не работают Facebook, Twitter, YouTube, не говоря уже об "Одноклассниках" или "ВКонтакте". В мае прошлого года появилась северокорейская версия социальной сети Facebook под названием StarCon.net.kp, но через день она пропала.

Китай очень ревностно относится к социальным сетям, разработанным другими странами. Ресурсы Google, Flickr, Dropbox, Facebook, Twitter, YouTube, частично Википедия – заблокированы в КНР, а жители пользуются китайскими аналогами. Доступ к ряду иностранных сайтов с территории Китая ограничивается в рамках проекта "Золотой щит" (так называемый Великий китайский файрвол), который работает с 2003 года.

В Иране с 2009 года заблокированы – Facebook, Twitter, YouTube. В Иране существует одна из самых жестких в мире цензура интернет-источников. В 2013 года в открытом доступе появились Facebook и Twitter, однако они проработали лишь 1 день. Власти даже задумывались, чтобы полностью отказаться от интернета.

Пакистан постоянно сталкивается с проблемой доступа к Facebook и YouTube. Причиной в большинстве случаев являются материалы, в которых власти усматривают антиисламский контекст. А в 2013 году в стране на три месяца были заблокированы мессенджеры Skype, Whatsapp, Tango и Viber. Приложения были заблокированы из-за угрозы терроризма.

Вьетнам часто ограничивает доступ к Facebook. Полного отключения нет, но сервис работает с перебоями. Правительство тщательно контролирует информацию в сети, например, недавно власти ограничивали доступ к Facebook на время протестов из-за гибели рыбы. В стране фактически запретили распространять неугодные новости в социальных сетях, а юзерам может грозить штраф в размере 5 тыс. долларов.

Саудовская Аравия периодически борется с Facebook и YouTube. Гражданам рекомендуется активно рассказывать об "аморальных" сайтах, чтобы их могли заблокировать. В стране на время пропадал доступ к "Википедии" и даже Google Translate. В 2012 году доступ к YouTube был полностью закрыт, однако сейчас ограничений нет.

Египет прославился отключением всего интернета во время "арабской весны" в 2011 году. Блокировали неоднократно Twitter и Facebook. А скандальный фильм "Невинность мусульман" лишил египтян YouTube на целый месяц.

В Венесуэле с демонстрантами тоже борются с помощью отключения доступа к сети. Например, два года назад в охваченном беспорядками городе Сан-Кристобаль полностью вырубили интернет. Власти даже просили Twitter блокировать аккаунты, публикующие курс доллара на "черном" рынке. Правительство однажды в ходе протестов отключило изображения на Twitter, а провайдеров заставляли блокировать веб-сайты оппозиции.

Туркменистан также называют одной из самых закрытых стран. Неоднократно блокировались Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, а также мессенджеры Whatsapp и Wechat. Перестал работать "ВКонтакте". Дело в том, что интернет и мобильная связь в стране осуществляются через государственные организации, что позволяет властям блокировать поток информации. А недавно пользователей социальных сетей Line и "Одноклассники" вызывали в министерство национальной безопасности для "беседы", они проверялись на предмет причастности к группам, обсуждающим политические и социальные проблемы.

В Турции как такового официального запрета на использование социальных сетей нет, но практически во время каждого ЧП в стране, как-то неудавшийся военный переворот или участившиеся теракты, сразу пропадает доступ к Twitter. Twitter и YouTube не раз блокировались по решению суда, но позже запрет снимали. В республике также практикуют запрет на освещение в СМИ терактов.