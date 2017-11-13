13.11.2017
Курс валют на 14 ноября: гривна укрепляется
Источник: Корреспондент.net
Национальный банк Украины установил на вторник, 14 ноября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
– 100 долларов США – 2648,7953 гривны (-2,8777);
– 100 евро – 3087,4358 гривны (-2,8239);
– 10 российских рублей – 4,4757 гривны (+0,0026).
На украинском межбанковском рынке минимальные котировки покупки доллара составили 26,47, максимальные - 26,49. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,49, максимальные - 26,51.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4472/0,4481, к закрытию котировки составили 0,4450/0,4459.
Торги по евро начались с котировок 30,8370/30,8549, к закрытию котировки составили 30,8952/30,9159.
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