Курс валют на 22 марта: гривна минимально выросла

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на 22 марта 2018 года понизил курс гривны на 13 копеек до 26,30 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 21 марта.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2628,0974 гривны (-2,0144);

– 100 евро – 3228,8805 гривны (+0,1553);

– 10 российских рублей – 4,5710 гривны (+0,0130).

Курс доллара на межбанке в продаже понизился на две копейки – до 26,34 грн/долл, курс в покупке также упал на две копейки – до 26,30 грн/долл. Торговый оборот составил $347,52 млн, тогда как в предыдущий рабочий день – $365,96 млн.