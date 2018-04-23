Курс валют на 24 апреля: гривна снова укрепилась

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на 24 апреля 2018 года повысил курс гривны на 5 копеек до 26,12 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 23 апреля.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2612,5554 гривны (2612,5554);

– 100 евро – 3197,2453 гривны (-25,0607);

– 10 российских рублей – 4,2298 гривны (-0,0392).

Курс доллара на межбанке в продаже понизился на шесть копеек до 26,12 грн/долл, курс в покупке упал на шесть с половиной копеек до 26,10 грн/долл.