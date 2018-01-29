Курс валют на 29 января: гривна сильно подорожала

Украинцы за 2017 год уплатили 15 миллиардов гривен военных сборов, что на 30% больше показателей в 2016 года. Больше всего военного сбора уплачено плательщиками Киева.

В Давосе президент Петр Порошенко встретился с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс предположил, что Лагард и Порошенко обсудят прогресс страны в выполнении программы EFF.

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Заявление бывшего вице-президента США Джозефа Байдена о том, что власти Украины не выполнили своих обязательств по созданию антикоррупционного суда являются серьезным сигналом для украинских властей о необходимости реальной борьбы с коррупцией в стране.

Это еще не последнее предупреждение: в Украине обратили внимание на угрозу для Порошенко

Киев направил Москве ноту протеста в связи с направлением очередного так называемого гуманитарного конвоя на Донбасс. Российский груз был перемещен вопреки нормам и принципам международного права, утверждают в МИД.

Порошенко: Решение о баллотировании на второй президентский срок зависит от успешности следующих 6 месяцев

Волкер заявил, что Россия не достигла своих целей в Украине

Президент Петр Порошенко считает, что Всемирный экономический форум в Давосе прошел удачно. Поскольку ему удалось провести много конструктивных и полезных встреч.

Власти США расширили санкции против частных лиц и компаний РФ из-за российской агрессии в Украине. В частности под санкции попали замминистра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак.

В заявлении отметили, что рассчитывают на "политическую мудрость" польского Сената, который скоро будет рассматривать соответствующий законопроект

​Не там ищут: что нужно сделать, чтобы наполнить бюджет Украины

Зафиксированы неоднократные случаи, когда суды принимают решения о выдаче паспортов иностранцам на основании фейковых справок о проживании в Украине до 1991 года.

В Starbucks открестились от планов выхода на рынок Украины, озвученных Кличко в Давосе

Что-то пошло не так: Порошенко так и не встретился с Трампом в Давосе

Несмотря на тяжелую криминогенную обстановку, по словам Авакова удалось достичь уменьшения уровня преступности в общественных местах и на улицах

Аваков: В Украине становится безопаснее, и обратного процесса уже не будет

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