Курс валют на 6 июня: гривна продолжает дешеветь

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на 6 июня 2018 года понизил курс гривны более чем на две копейки – до 26,15 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 5 июня.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2615,6210 гривны (+2,3335);

– 100 евро – 3053,7375 гривны (-13,4780);

– 10 российских рублей – 4,2200 (+0,0022).

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на полкопейки до 26,165 грн/долл, курс в покупке также вырос на одну копейку – до 26,15 грн/долл. Торговый оборот составил $374,64 млн, тогда как в предыдущий рабочий день – $347,68 млн.