Курс валют на 6 марта: НБУ еще укрепил гривну

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на 6 марта 2018 года укрепил курс гривны до 26,48 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2648,2080 гривны (-5,3824);

– 100 евро – 3259,1496 гривны (-7,9509);

– 10 российских рублей – 4,6378 гривны (-0,0454).

Отметим, что курс доллара на межбанке в продаже понизился на 19,5 копейки – до 26,455 грн/долл, курс в покупке подешевел на 27 копеек до 26,43 грн/долл.

Нацбанк в этот день аукцион не проводил. По данным регулятора, торговый оборот составил $398,72 млн, тогда как в предыдущий рабочий день – $502,74 млн.