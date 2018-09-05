Курс валют на 6 сентября: гривна укрепилась

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины установил на четверг, 6 сентября официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2841.1552 (-8,1441);

– 100 евро – 3290.6260 гривны (-3,7339).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в среду снизился в покупке на четыре копейки, до 28,38-28,41 грн.

Котировки евро остались на том же уровне - 32,84-32,87 грн.

Отметим, согласно прогнозу Нацбанка, на конец года курс гривны составит 28,5 за доллар, а весной начнет укрепляться.

В то же время, эксперты допускают, что к зиме курс доллара может вырасти до 30 гривен. В начале осени гривна может немного укрепиться.