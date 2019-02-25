25.02.2019
Курс валют НБУ: доллар упал до психологической отметки
Источник: Корреспондент.net
Национальный банк Украины на 26 февраля 2019 года ослабил курс доллара на одну копейку – до 26.99 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 25 февраля.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2699,0656 гривны;
– 100 евро – 3064,7890 гривны.
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 26,915 грн/$1 с 27,015 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,9-26,93 грн/$1.
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