Курс валют в Казахстане отреагировал на отставку Назарбаева

Источник: Корреспондент.net

Обменники отреагировали на отставку Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спекулятивным ростом курса доллара.

Так, после сообщения Назарбаева о том, что он уходит с поста Президента РК курс доллара стал медленно, но верно расти в обменных пунктах - с 378 тенге его продажа постепенно выросла до 383 тенге, а в некоторых обменниках выставили ценник в 397 тенге.

На дневных торгах средневзвешенный курс доллара США составил 376,40 тенге.

Специалисты утверждают, что это временное явление.