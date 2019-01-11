11.01.2019
Курс валют в обменниках Киева снова вырос: доллар продают по 28,3 UAH/USD
Источник: Українські новини
В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 10 января на 2,51 коп. до 28,3391 UAH/USD, курс покупки - на 5,06 коп. до 28,0281 UAH/USD.
Средний курс покупки евро повысился на 7,69 коп. до 32,0475 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,5 коп. до 32,6519 UAH/EUR.
Курсы наличной иностранной валюты:
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