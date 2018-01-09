09.01.2018
Квартал возле посольства России в Вашингтоне назовут в честь Немцова
Источник: Українські новини
Городской совет Вашингтона проголосовал за присвоение имени Бориса Немцова квартала у посольства России. Об этом в Facebook сообщил российский журналист Владимир Кара-Мурза-младший.
"Отдельным решением Городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о площади Бориса Немцова перед посольством России", - написал он.
По словам Кара-Мурзы-младшего, переименование вступит в силу до 27 февраля.
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