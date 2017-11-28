Lady in red: в сети высмеяли фото конкурса красоты на оккупированном Донбассе

Источник: Апостроф

25 ноября в оккупированном городе Горловка Донецкой области прошел конкурс "Мисс-2018", фото которого развеселили социальные сети.

Об этом сообщили местные СМИ.

Отмечается, что "конкурс был поведен в дворцовой тематике. Участницам предстояло перевоплотиться в юных принцесс и королев".

Сообщается, что в мероприятии приняли участие шесть конкурсанток, а оно содержало пять конкурсных моментов: конкурс-приветствие, конкурс бал-авангард, конкурс корсетов, конкурс талантов "Если бы я была королевой", конкурс вечерних платьев.

Пользователи сети предлагают "слабонервным не смотреть" и отмечают, что шоу получилось очень "духовным и православным". В особенности пользователям соцсетей понравилась женщина в красном платье, которую прозвали "леди в красном".