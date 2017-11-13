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13.11.2017

Латвия намерена открыть консульство в Днепре

Источник: Корреспондент.net

Латвия планирует открыть почетное консульство в Днепре. Об этом заявил посол Латвии Юрис Пойканс во время встречи из первым заместителем председателя обладминистрации Олегом Кужманом, передает Днепропетровская облгосадминистрация.

По словам посла, открытие консульства позволит углубить торгово-экономические, образовательные и культурные связи с Латвией.

"Диалог между Украиной и Латвией очень хорошо развивается. Надеюсь, что после открытия консульства мы сможем эти связи углубить", – сказал Пойканс.

Пока в Украине действуют три аналогичных консульства: во Львове, Одессе и Чернигове.

 

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