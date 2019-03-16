Латвия продолжит поддерживать Украину – МИД

Источник: Корреспондент.net

Латвия продолжит поддерживать территориальную целостность Украины. Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в Twitter в субботу, 16 марта.

"В 5-ю годовщину так называемого референдума, организованного Россией, и незаконной оккупации и аннексии Крыма Украины я подтверждаю непоколебимую позицию Латвии о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины", - написал также Ринкевичс.