Лавров и Помпео поговорили об Украине и Сирии

Источник: Корреспондент.net

В среду, 30 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео по инициативе американской стороны провели телефонный разговор. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

"Проведен обмен мнениями по ряду аспектов совместной повестки дня, включая двусторонние отношения, усилия по урегулированию сирийского кризиса и преодоления конфликта в Украине на основе Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года", - говорится в заявлении.



В ведомстве отметили, что министр и госсекретарь согласились с необходимостью работы по выполнению поставленной в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа задачи преодолевать имеющиеся разногласия через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы российско-американского взаимодействия.