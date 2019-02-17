Лавров пожалел американцев из-за санкций

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему жаль американцев, которые "еще не поняли бесполезность санкций".

"Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно. И больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью. Если они ещё не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль", - сказал Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале Россия 1, комментируя подготовку США очередного пакета санкций в отношении России.