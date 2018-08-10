Лавров пожаловался Помпео на новые санкции США
Источник: Корреспондент.net
Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу, 10 августа, провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в котором выразил неприятие новых американских санкций в отношении России.
"С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому делу Скрипалей", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания не предоставили "ни единого факта" в подкрепление подобных утверждений.
Кроме того, обсуждался ряд вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, а также некоторые другие темы, которые рассматривались в ходе встречи президентов России и США в Хельсинки 16 июля.