Лавров пожаловался Помпео на новые санкции США

Как отметили в ведомстве, Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания не предоставили "ни единого факта" в подкрепление подобных утверждений.

Кроме того, обсуждался ряд вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, а также некоторые другие темы, которые рассматривались в ходе встречи президентов России и США в Хельсинки 16 июля.