Лавров считает вымышленной ситуацию вокруг Азова

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не слышала тревог от Евросоюза по ситуации с Азовским морем и считает предлог вымышленным. Об этом он сказал на пресс-конференции с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези в пятницу, 23 ноября, сообщает РИА Новости.

"С апреля этого года не было ни одной жалобы ни от одного капитана ни единого судна, которое подвергалось проверке со стороны Российской Федерации. И тоже немаловажная вещь заключается в том, что о каких-то тревогах мы не слышали в выступлениях наших европейских коллег, которые сейчас переживают по этому достаточно вымышленному поводу в то время, когда украинская сторона абсолютно противоправно, в нарушение всего и вся, захватывала российские суда, удерживала их экипажи, объявляла о стремлении продать с молотка сами суда", - сказал он

По словам Лаврова, предлог вокруг этой ситуации является вымышленным.

Он также отметил, что Москва призывает руководствоваться не политизированными оценками, а правовым статусом Азовского моря.