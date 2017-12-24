Найти

24.12.2017

Лавров в ЕС пожаловался на агрессивных "русофобов"

Источник: Корреспондент.net

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Евросоюз перестать идти на поводу стран-русофобов в выстраивании отношений с Москвой. Об этом он сказал в интервью кипрской газете Симерини.

"Очевидно, что раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль нанесла серьезный урон связям между нашими государствами. Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-есовских отношений. Перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались президентами Владимиром Путиным и Никосом Анастасиадисом в ходе встречи в Москве в октябре нынешнего года", – сказал Лавров.

Российский министр отметил, что ему известно о недовольстве такой ситуацией среди политических и деловых кругов ЕС.

"В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" – перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач", – заявил Лавров.

Новости раздела
Мир
24.12.2017
Суд частично отменил запрет Трампа на въезд беженцев из нескольких стран
Соответствующие решение принял судья Джеймс Робарт из Сиэтла
Мир
24.12.2017
Христиане западного обряда празднуют Рождественский сочельник: Традиции и обычаи
Рождество у христиан западного обряда - семейный праздник, наполненный традициями и символизмом
Мир
23.12.2017
Польша призвала Россию вернуть своих представителей в СЦКК
МИД Польши обеспокоен эскалацией вооруженного конфликта в Украине.
Мир
23.12.2017
Премьер-министр Испании отказался встречаться с Пучдемоном
Пучдемон высказался за то, чтобы переговоры прошли в Брюсселе или любой другой стране, кроме Испании, "из-за очевидных обстоятельств"
Мир
23.12.2017
США приостановят беспошлинный режим в отношении ряда товаров из Украины
В Белом доме считают, что Украина проводит недостаточную защиту прав интеллектуальной собственности
Мир
23.12.2017
В аэропорту Женевы задержали Яценюка
Он прилетел в Швейцарию рейсом 0485 Киев-Женева
Мир
23.12.2017
США переступили черту, вооружив Украину - Россия
Москва обвинила Вашингтон в "русофобии".
Мир
23.12.2017
Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР
В КНДР почти полностью перестанут поставлять нефтепродукты
Мир
22.12.2017
Трамп заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии и Ираке
Освобождена практически вся территория обеих стран.
Мир
21.12.2017
Кремль заявил об угрозе поставок оружия США Киеву
Вашингтон пока не принял официального решения о поставках оружия, заявил Песков.
Мир
21.12.2017
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Иерусалиму
В ООН выступили против признания Иерусалима столицей Израиля.
Мир
20.12.2017
Известный политолог рассказал, как Путин делает "красивую картинку" из войны в Сирии
Заявление президента РФ Владимира Путина о выводе российских войск из Сирии является частью предвыборной кампании, а не реальным намерением.
Мир
20.12.2017
СБУ: В Кабмине разоблачили агента спецслужб РФ
Мужчину завербовали российские спецслужбы во время длительной загранкомандировки.
Мир
20.12.2017
США внесли в санкционный список Кадырова
В "список Магнитского" добавили пятерых граждан России.
Мир
20.12.2017
В ЕС обеспокоены обострением ситуации на Донбассе
Евросоюз призывает соблюдать режим прекращения огня.
Мир
19.12.2017
В партии Меркель жестко раскритиковали работу Порошенко
Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген раскритиковал президента Украины Петра Порошенко за нынешнее состояние дел в Украине вокруг борьбы с коррупцией.
Мир
19.12.2017
Остается единственный серьезный шантаж: России предрекли печальные последствия из-за ее конфликта с Западом
Российский блогер и финансист Слава Рабинович считает, что Россию ждет неминуемое поражение в новой холодной войне, которое она будет оттягивать ядерным шантажом.
Мир
19.12.2017
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
За резолюцию проголосовали 70 государства, против – 26.
Мир
19.12.2017
Нетаньяху поблагодарил США за блокирование резолюции по Иерусалиму в Совбезе ООН
По мнению премьер-министра Израиля, во время заседания Совета Безопасности "правда победила ложь"
Мир
18.12.2017
На западе США сошел с рельсов пассажирский поезд
В результате аварии погибли шесть человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Белом доме следят за ситуацией.
Мир
18.12.2017
США заблокировали в СБ ООН резолюцию по Иерусалиму
Все остальные члены организации поддержали этот документ.
Мир
18.12.2017
Трамп признал Россию главной угрозой
В стратегии национальной безопасности США ядерное оружие РФ назвали самой значимой угрозой.
Мир
18.12.2017
Россия решила отозвать своих представителей из СЦКК 19 декабря
Такое решение принято в связи с запланированным с 1 января 2018 года новым порядком въезда в Украину граждан России
Мир
17.12.2017
Турция тоже хочет открыть посольство в Иерусалиме
Ранее Турция уже признала Восточный Иерусалим столицей Палестинского государства.
Суд частично отменил запрет Трампа на въезд беженцев из нескольких стран | Навальный выдвинут кандидатом в президенты России