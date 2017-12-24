Лавров в ЕС пожаловался на агрессивных "русофобов"

Источник: Корреспондент.net

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Евросоюз перестать идти на поводу стран-русофобов в выстраивании отношений с Москвой. Об этом он сказал в интервью кипрской газете Симерини.

"Очевидно, что раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль нанесла серьезный урон связям между нашими государствами. Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-есовских отношений. Перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались президентами Владимиром Путиным и Никосом Анастасиадисом в ходе встречи в Москве в октябре нынешнего года", – сказал Лавров.

Российский министр отметил, что ему известно о недовольстве такой ситуацией среди политических и деловых кругов ЕС.

"В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" – перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач", – заявил Лавров.