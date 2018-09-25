25.09.2018
Леди Гага рассказала о травле в школе
Источник: Корреспондент.net
Леди Гага дебютировала как актриса в фильме Звезда родилась. На премьере ленты звезда рассказала об издевательствах, которые переживала в детстве.
Новоиспеченная актриса рассказала о сходствах с героиней, которую сыграла в фильме. Гага призналась, что также, как и Элли, поддавалась издевательствам в школе.
Над Гагой издевались из-за того, что она верила в свою популярность. Но певице подчеркнула, что между героиней и ею есть серьезное отличие. Звезда всегда верила в себя, действовала и стучала во все двери, а ее героиня не верит в себя.
Леди гага снялась в ленте Звезда родилась вместе с Брэдли Купером, которому выразила огромную благодарность за поддержку.
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