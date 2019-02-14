Легенда Второй мировой. На дне нашли авианосец США

Источник: Корреспондент.net

В Тихом океане в районе Соломоновых островов исследователи нашли знаменитый американский авианосец времен Второй мировой войны Hornet.

Поисками корабля занималась компания Vulcan, созданная сооснователем Microsoft Полом Алленом. Рядом с авианосцем также нашли большое количество самолетов, которые были на палубе в момент крушения.

С авианосца стартовал Рейд Дулиттла - первая атака на Японию во время Второй мировой войны и первый в истории взлет наземных бомбардировщиков с короткой палубы авианосца.

Приоритетная цель

Исследовательское судно Petrel во время поисковой экспедиции, организованной фондом Пола Аллена, нашло затонувший во время Второй мировой войны американский авианосец Hornet CV-8 типа Yorktown на глубине 5,3 тысячи метров в южной части Тихого океана в районе Соломоновых островов.

Аллен купил и оборудовал судно Petrel в 2016 году. На нем есть специальный беспилотный глубоководный аппарат, который передает на поверхность видео и фотоснимки.

Его главная задача - поиск знаменитых погибших кораблей.

Так, команда Petrel уже нашла затонувший американский авианосец - Лексингтон, тяжелый крейсер Индианаполис, японский линкор Мусаси, итальянский эсминец Артильери.

В январе 2019 года Petrel нашел Hornet, но известно об этом стало 12 февраля. В заявлении команды судна говорится, что Пол Аллен всегда интересовался авианосцами, и его находку они посвятили его памяти. Сооснователь Microsoft умер 15 октября 2018 года.

Hornet был в списке приоритетных целей для поиска экспедицией судна, поскольку он относится к кораблям первого ранга, потерянных во время Второй мировой войны и представляет особую историческую ценность.

При подготовке к экспедиции специалисты изучили военные и морские архивы и сопоставили данные.

Кроме того, были изучены бортовые журналы с девяти американских кораблей, находившихся недалеко от Hornet во время его гибели. Останки корабля нашли при первом же погружении подводного робота.

Легендарный Hornet

Авианосец Hornet считается одним из самых известных боевых кораблей, участвовавших во Второй мировой войне. С его палубы впервые совершил взлет средний бомбардировщик.

Именно с него американская авиация совершила первый налет на территорию Японии - в ответ на нападение на Перл-Харбор с военными базами США. Это произошло 18 апрелся 1942 года и получило название Рейд Дулиттла в честь полковника, организовашего операцию.

В ней были задействовали 16 наземных бомбардировщиков B-25 Mitchell. Они поразила 13 целей: металлургические, машиностроительные и химические предприятия, верфь, две электростанции, топливные склады и находившийся в порту Иокогамы легкий авианосец.

Во время бомбардировки не было потеряно ни одного самолета. Однако посадить бомбардировщики обратно на авианосец было невозможно, и планировалось приземление в восточных районах Китая. 15 бомбардировщиков достигли Китая.