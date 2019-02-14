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14.02.2019

Легенда Второй мировой. На дне нашли авианосец США

Источник: Корреспондент.net

В Тихом океане в районе Соломоновых островов исследователи нашли знаменитый американский авианосец времен Второй мировой войны Hornet.

Поисками корабля занималась компания Vulcan, созданная сооснователем Microsoft Полом Алленом. Рядом с авианосцем также нашли большое количество самолетов, которые были на палубе в момент крушения.

С авианосца стартовал Рейд Дулиттла - первая атака на Японию во время Второй мировой войны и первый в истории взлет наземных бомбардировщиков с короткой палубы авианосца.  

Приоритетная цель

Исследовательское судно Petrel во время поисковой экспедиции, организованной фондом Пола Аллена, нашло затонувший во время Второй мировой войны американский авианосец Hornet CV-8 типа Yorktown на глубине 5,3 тысячи метров в южной части Тихого океана в районе Соломоновых островов.

Аллен купил и оборудовал судно Petrel в 2016 году. На нем есть специальный беспилотный глубоководный аппарат, который передает на поверхность видео и фотоснимки.

Его главная задача - поиск знаменитых погибших кораблей.

Так, команда Petrel уже нашла затонувший американский авианосец - Лексингтон, тяжелый крейсер Индианаполис, японский линкор Мусаси, итальянский эсминец Артильери.

В январе 2019 года Petrel нашел Hornet, но известно об этом стало 12 февраля. В заявлении команды судна говорится, что Пол Аллен всегда интересовался авианосцами, и его находку они посвятили его памяти. Сооснователь Microsoft умер 15 октября 2018 года.

Hornet был в списке приоритетных целей для поиска экспедицией судна, поскольку он относится к кораблям первого ранга, потерянных во время Второй мировой войны и представляет особую историческую ценность.

При подготовке к экспедиции специалисты изучили военные и морские архивы и сопоставили данные.

Кроме того, были изучены бортовые журналы с девяти американских кораблей, находившихся недалеко от Hornet во время его гибели. Останки корабля нашли при первом же погружении подводного робота.

Легендарный Hornet

Авианосец Hornet считается одним из самых известных боевых кораблей, участвовавших во Второй мировой войне. С его палубы впервые совершил взлет средний бомбардировщик.

Именно с него американская авиация совершила первый налет на территорию Японии - в ответ на нападение на Перл-Харбор с военными базами США. Это произошло 18 апрелся 1942 года и получило название Рейд Дулиттла в честь полковника, организовашего операцию.

В ней были задействовали 16 наземных бомбардировщиков B-25 Mitchell. Они поразила 13 целей: металлургические, машиностроительные и химические предприятия, верфь, две электростанции, топливные склады и находившийся в порту Иокогамы легкий авианосец.

Во время бомбардировки не было потеряно ни одного самолета. Однако посадить бомбардировщики обратно на авианосец было невозможно, и планировалось приземление в восточных районах Китая. 15 бомбардировщиков достигли Китая.

Четыре самолета совершили жесткую посадку на воду или рисовые поля и разбились. Три человека погибли, семеро получили травмы. Экипажи 11 самолетов выбросились с парашютами. Восемь американцев попали в японский плен. Трое из низ были были убиты, еще один умер в лагере.

Единственный уцелевший B-25 приземлился на советском аэродроме Унаши рядом с Находкой. Опасаясь ухудшения взаимоотношений с Японией Советский Союз задержал американцев. Тайная передача пилотов Америку заняла около года.

Hornet также участвовал в сражениях у атолла Мидуэй и битве в районе Соломоновых островов. В битве при Мидуэе американские ВМС смогли переломить ход войны на Тихом океане, потопив четыре японских авианосца ценой гибели одного своего авианосца.

23 октября 1942 года японца атаковали Hornet и нанесли ему серьезные повреждения. Во время боя на корабле погибли 140 человек из 2,2 тысячи членов экипажа.

Авианосец на буксире стал отходить, но затем был атакован еще несколько раз. В итоге США сняли с корабля экипаж и попытались его потопить. Два эсминца выпустили по нему 16 торпед, из которых девять попали в цель, однако Hornet не затонул.

Авианосец пошел ко дну только после того, как подошедшие японские корабли выпустили по нему еще шесть торпед. Ночью 27 октября 1942 года корабль затонул.

Потерянный флот Гитлера

На дне Черного моря возле Турции были найдены три немецкие подводные лодки времен Второй мировой войны. Они получили название "потерянный флот Гитлера" из-за того, что их местонахождение оставалось неизвестным с момента затопления в 1944 году.

Одно из судов - U-23 - нашли неподалеку от города Агва. Еще две подлодки находились под водой в районе Стамбула.

Поисками подводных лодок несколько лет занимался морской инженер и дайвер Сельджук Колай. Несколько лет назад он нашел карту, на которой командир U-23 обозначил место выхода своего экипажа на берег.

Экспедиция ученых засекла субмарины с помощью эхолотов. В прошлом году к нему присоединились подразделения Военно-морских сил Турции.

Как пишет турецкое издание Anodolu, во время Второй мировой немцы, решив отправить подводный флот в Черное море в рамках операции Барбаросса, требовали у Турции открыть проливы.

Турция в рамках Конвенции Монтре закрыла проливы для военных кораблей, а чтобы препятствовать тайному проходу подводных лодок, проложила в проливах Дарданеллы и Босфор магнитные кабели.

После этого немцы переправили шесть малотоннажных подводных лодок типа II-B длиной 40 метров U-9, U-18, U-19, U-20, U-23 и U-24 в разобранном виде наземным и речным путем из Гамбурга в румынский порт Констанца. Субмарины преодолели в общей сложности семь тысяч километров всего за четыре месяца.

Отсюда вновь собранные подводные лодки вышли в Черное море. С 27 октября 1942 года по 25 августа 1944 года корабли, называвшиеся 30-й флотилией, совершили 56 операций против советского флота.

Три из них были потоплены. Германия попросила турецкое правительство открыть проливы для трех своих субмарин U-19, U-20, U-23, но Турция отказала.

Тогда было приказано потопить лодки и сойти на берег в Турции. Экипажи были пойманы на следующий день после схода на берег, и в течение полутора лет находились под надзором. Сразу же после окончания войны они вернулись на родину.

 

 

 
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