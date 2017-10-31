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31.10.2017

Лещенко: К зданию НАБУ стягивают Нацгвардию

Источник: КорреспонденТ.net

К зданию Национального антикоррупционного бюро Украины, детективы которого задержали сына главы МВД Арсена Авакова Александра, стягиваются силы Нацгвардии. Об этом на своей страничке в Facebook написал народный депутат, член фракции БПП Сергей Лещенко.

"Мой источник говорит, что там уже стоят два микроавтобуса с нацгвардейцами, которые никак не объясняют свое появление здесь", - сообщил Лещенко.

Также, по словам нардепа, обыски в Харькове пытались сорвать сотрудники полиции.

"Тем временем обыски в Харькове срывает Нацполиция и Нацгвардия, которые приехали по вызову о якобы заминированном помещении", - написал Лещенко.

"Самое интересное, что "те самые" записи в кабинете зама министра внутренних дел Чеботаря с участием сына Авакова, депутатов Котвицкого и Дейдея, где обсуждают аферу с рюкзаками, были сделаны в результате спецоперации Василия Писного, близкого соратника генпрокурора Луценко. Однако только благодаря НАБУ и небезразличным гражданам, которые вылили запись в публичный доступ, эта история не была похоронена в результате круговой поруки украинской топ-коррупции", - сообщил депутат.

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