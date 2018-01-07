Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения Кореи

Источник: 112.ua

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем обращении призвал Северную и Южную Корею наладить отношения, чтобы создать условия для дальнейшего объединения. Его слова приводит северокорейское агентство ЦТАК.

В заявлении говорится, что две страны не должны постоянно оглядываться на свое прошлое.

"Улучшение отношений Севера и Юга — это отличная возможность объединиться всем жителям Корейского полуострова", — гласит текст сообщения.

Там также подчеркивается, что в настоящий момент необходимо "создать атмосферу для национального примирения и объединения". Помимо этого, северокорейский лидер призвал решать кризис совместными усилиями, но без привлечения посредников.