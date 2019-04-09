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09.04.2019

Лидер Украина. Каждый пятый умирает из-за питания

Источник: Корреспондент.net

Какой фактор риска приводит к самому большому количеству смертей в мире? Не курение. И даже не высокое давление.

Как показало глобальное исследование, опубликованное в авторитетном медицинском издании Lancet, это плохое питание. Несбалансированный рацион стал причиной каждой пятой смерти в 2017 году.

И дело не только в выборе нездоровой пищи, содержащей большое количество соли и сахара, но и в дефиците употребления цельнозерновых продуктов и фруктов. 

Украина занимает второе место в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Четыре смерти из десяти - в результате болезней сердца, связанные с рационом. 

Нас убивает то, что мы не едим

Международная группа специалистов во главе с исследователями Института показателей и оценки здоровья в Сиэтле проанализировала данные о рисках, которые несет за собой неправильное питание, в 195 странах. Результаты были обнародованы в статье в журнале Lancet за 3 апреля.

Ученые занялись этим вопросом в рамках проекта GBD 2017 (Global Burden of Disease), одно из подразделений которого занимается изучением питания. Исследованием руководил Ашкан Афшин из Мичиганского университета.

Команда ученых выделила 15 особенностей питания, которые могут повлиять на развитие различных заболеваний и проанализировала медицинские исследования за 1990-2017 года, в которых изучалась связь каждого из рассмотренных паттернов потребления определенных продуктов и питательных веществ, на развитие различных заболеваний.

Замена свежих овощей и фруктов, мяса птицы и богатой жирами рыбы переработанным мясом, "быстрыми" углеводамии продуктами с высоким содержанием рафинированного сахара ведет к развитию ожирения и диабета, а также сердечно-сосудистых заболеваний, что может существенно снизить ожидаемую продолжительность жизни.

При этом то, как питание влияет на смертность, оценивают редко. Его чаще всего рассматривают именно как фактор риска развития той или иной болезни, которая и становится причиной преждевременной смерти.

Исследование показало, что в 2017 году каждая пятая смерть в мире - а это 11 миллионов человек - была вызвана скорее слишком большим количеством соли в рационе и недостатком в нем цельного зерна, фруктов, орехов и семян, чем трансжирами, сладкими напитками и большим количеством красного мяса.

Более половины всех смертей в мире, связанных с питанием, обусловлены тремя факторами: употреблением слишком большого количества соли, недостаточным количеством цельного зерна и недостаточным количеством фруктов. Эти риски остаются одинаковыми независимо от социально-экономического уровня большинства стран.

К числу других серьезных факторов, способствующих преждевременной смерти, также относится практически полное отсутствие в рационе орехов, семян, овощей, а также жирных кислот омега-3, содержащихся в морепродуктах, и клетчатки.

"Во многих странах плохое питание сейчас приводит к большему количеству смертей, чем употребление табака и высокое кровяное давление. Наше исследование показало, что низкий уровень потребления здоровой пищи является более опасным для здоровья фактором", - сказал Афшин.

Те страны, в которых смертность была самой низкой, придерживались так называемой средиземноморской диеты - их жители потребляли много фруктов, овощей, орехов и бобовых.

 

Украинцы - антилидеры Европы

В начале прошлого года в European Journal of Epidemiology вышло схожее исследование, в котором говорилось, что Украина занимает второе месте в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. И первое - в Европе. Четыре смерти из десяти - в результате болезней сердца, связанные с рационом.

Их можно было предотвратить, утверждают ученые, если бы украинцы ели меньше белого хлеба, сладостей, соли, жаренного на подсолнечном масле, снизили количество выпиваемоего алкоголя и больше употребляли фруктов, цельнозерновых злакоы, бобовых, орехи и рыбу. 

Каждый украинец за год съедает 15 килограммов сладостей. Сахар снижает чувствительность тканей к инсулину, оседает на капиллярах и делает их хрупкими. Трансжиры усугубляют атеросклероз.

Украинцы также злоупотреблают колбасой. Ученые говорят, что безопасно для здоровья не более четырех граммов колбасных изделий в день.

Без клетчатки глюкоза быстро всасывается и откладывается в подкожный жир. Кроме того, клетчаткой питаются полезные бактерии, обитающие в нашем кишечнике.

Все больше исследований показывают, насколько сильно физическое и ментальное здоровье связано с этой микрофлорой. В день рекомендовано потреблять 19-28 граммов клетчатки. 

В рационе украинцев не хватает жирной рыбы, 200-300 граммов которой в неделю достаточно для поддержания здоровья сердца. Это не только дорогие лосось и форель, но и скумбрия, сельдь. 

Ранее ученые опубликовали менее вредоносную для организма и окрудающей среды диету. Вот как должен выглядеть план питания будущего. Продукты распределены в зависимости от их энергоемкости в ккал (килокалориях). Суммарно продукты дают 2500 ккал в день.

  • Рис, пшеница, кукуруза и другие продукты из цельного зерна - 811 ккал (232г)
  • Ненасыщенные жиры - 354 ккал (40г)
  • Бобовые, например, фасоль, чечевица, горох - 172 ккал (50г)
  • Цельное молоко и молочные продукты (например, сыр) - 153 ккал (250г)
  • Фрукты - 126 ккал (200г)
  • Подсластители (в том числе сахар) - 120 ккал (31г)
  • Соя - 112 ккал (25г)
  • Орехи - 149 ккал (25г)
  • Арахис - 142 ккал( 25г)
  • Мясо птицы - 62 ккал (29г)
  • Пальмовое масло - 60 ккал (6,8г)
  • Прочие овощи - 55 ккал (200г)
  • Рыба - 40 ккал (28г)
  • Свиной жир - 36 ккал (5г)
  • Картофель, маниок - 39 ккал (50г)
  • Зеленые овощи - 23 ккал (100г)
  • Яйца - 19 ккал (0,2 шт.)
  • Говядина, ягнятина - 15 ккал (7г)
  • Свинина - 15 ккал (7г)
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