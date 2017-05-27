Лидеры G7 пригрозили России новыми санкциями

Источник: КорреспонденТ.net

Лидеры стран G7 на саммите в итальянском городе Таормине приняли решение увязать возможность отмены санкций в отношении России с полным выполнением Минских соглашений. При этом ограничения против Кремля могут быть усилены. Об этом говорится в принятом итоговом коммюнике встречи, передает Интерфакс.

"Устойчивое решение кризиса в Украине возможно лишь при полном исполнении всеми сторонами условий Минских соглашений. Мы отмечаем ответственность Российской Федерации в этом конфликте и подчеркиваем роль, которую ей необходимо играть в восстановлении мира и стабильности. Мы напоминаем, что продолжение санкций четко связано с полным выполнением Россией обязательств в рамках минских соглашений. Санкции могут быть отменены, когда Россия будет следовать своим обязательствам", – говорится в документе.

В то же время в документе отмечается и возможность усиления санкций против России в связи с ситуацией в Украине. Это будет сделано в случае необходимости.

"В то же время мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, чтобы действия России стоили ей дороже", – заявили лидеры G7.