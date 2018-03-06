Лидеры КНДР и Южной Кореи проведут саммит в апреле

Эта встреча на высшем уровне станет первым подобным мероприятием с 2000 года и состоится в погранпункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи.

Сеул и Пхеньян также договорились установить канал связи между двумя лидерами для проведения консультаций и снижения военной напряженности. Кроме того, Северная Корея подтвердила приверженность диалогу, пообещав на его время отказаться от ядерных и ракетных испытаний.

В понедельник, 5 марта, южнокорейская делегация посетила Пхеньян с двухдневным визитом, в ходе которого у нее состоялась встреча с северокорейским лидером.