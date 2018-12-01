Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию

Источник: Корреспондент.net

Лидеры стран, входящих в "Большую двадцатку", приняли декларацию по итогам проходившего в Аргентине саммита. Она опубликована на официальном сайте G20.

Декларация состоит из 31 пункта и приложения, в котором перечисляются принятые на уровне министров и рабочей группы документы.

Одним из главных пунктов стало заявление о необходимости реформировать Всемирную торговую организацию.

Отмечается, что сейчас ВТО не достигает своих целей и есть возможности для улучшения ее работы.