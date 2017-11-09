Литва открыла реестр: В Украине намерены основательно заняться любителями "евроблях"

Источник: 112.ua

Государственная фискальная служба (ГФС) совместно с таможенными органами Литвы начала расследование в отношении законности пребывания в Украине автомобилей с литовской регистрацией. Также ГФС ведет переговоры о таких мерах с таможенными органами Польши, из которой в Украину ввозится даже больше автомобилей на "евробляхах", чем из Литвы.

"Еще в сентябре, когда делегация таможенного департамента Литвы прибыла с официальным визитом, ГФС сообщила о проблеме. Сейчас мы видим практическую реализацию помощи литовских коллег", - сообщили в пресс-службе ГФС.

В ГФС подчеркивают, что "ситуация с ввозом транспортных средств из стран ЕС имеет системный характер и происходит по предварительно разработанным схемам, в том числе незаконным". "ГФС установила 239 компаний-собственников транспортных средств, которые выдают доверенности на право использования автомобилей в интересах компании. Отдельными литовскими компаниями выданы доверенности на право использования нерезидентами более 200 автомобилей. При этом руководителями таких компаний, в большинстве случаев, являются граждане Украины", - уточнили в пресс-службе ГФС.

Речь идет о схемах ввоза в Украину поддержанных автомобилей, которые оформляются без процедуры растаможивания в Украине и соответственно уплаты всех платежей, которые в нашей стране намного выше, чем у ряда европейских стран.

Хорошо отлаженный бизнес

В Украине пригон "евроблях" - хорошо отлаженный бизнес, который "крышуют" люди во властных кабинетах: в одиночку обычному украинцу пригнать авто на иностранных номерах не под силу и он платит за услуги специализирующимся на этой деятельности компаниям, пишет на странице в Facebook гендиректор Всеукраинской Ассоциации автомобильных дилеров и импортеров Олег Назаренко. "Почти все временно ввезенные в Украину бляхи ввозят "бизнесмены", которые специально открыли в Литве или других странах фирмочки, на которые и вешают регистрацию авто, взяв на работу зицпредседателей Фунтов. Это огромный "бизнес", простому украинцу его не осилить, поэтому украинцы обращаются на фирмы – посредники (стоимость услуг 950-1400 евро) либо покупают уже пригнанные авто на бляхах. У "бизнесменов" налажен конвейер: есть и контингент иностранцев (они их называют "верблюды" или "аватары"), которые ввезут авто, и "свои люди" на таможне", - пишет Назаренко.

Он отмечает, что именно покрывающие этот бизнес люди из высоких кабинетов делают все, чтобы воспрепятствовать снижению ставок на растаможку автомобилей. "Выгодно ли владельцам этого "бизнеса" снижение ставок на растаможку авто? Если растаможка будет 1000-1400 евро, то понесут ли украинцы такие деньги "бизнесменам" за пригон авто на бляхах или честно за эту сумму растаможат свое авто, став его хозяином? Думаю, что растаможат! И думаю, что тогда этот "бизнес" на бляхах закроется! А выгодно ли им и их крышевателям властным отмена или снижение налогов на автоимпорт, закрытие их "бизнеса", или им выгодно и дальше получать с украинцев по 950-1400 евро за пригон блях?" - спрашивает Назаренко.

Отметим, что на сегодняшний день наиболее распространены две схемы ввоза автомобилей, растаможенных в стране ЕС (Литве или Польше). В первом случае используется лазейка в законодательстве, позволяющая ввезти автомобиль с иностранной регистрацией иностранцу – нерезиденту. Закон позволяет ему ввезти такой автомобиль на один год. При этом, по истечении этого срока, нерезидент вновь должен вывезти автомобиль с Украины, после чего он может вернуться, и еще год на нем можно без проблем передвигаться. "Фирмы, которые делают все красиво, у них есть целый штат людей-нерезидентов, которые за определенную плату, около 100 долларов, могут приехать и произвести вывоз автомобиля с Украины и повторный ввоз. Но есть немало людей, которые даже этого не делают", - говорит Назаренко.

В ГФС сообщили, что превышение срока временного ввоза более чем на трое суток наказывается штрафом в размере 850 грн, на более чем трое суток, но не более чем на 10 суток в случае повторного нарушения – 5100 грн, превышение на более чем на 10 суток – 17 тыс. грн. По данным ГФС, в 2015 году по таким нарушениям было составлено 1167 протоколов, в 2016 году – 1190 протоколов, за 8 месяцев 2017 года – 2540 протоколов. В связи с правонарушениями, таможнями в 2015 году было наложено 16,5 млн грн штрафов, в 2016 году – 16,8 млн грн, за 8 месяцев 2017 года – 29,02 млн грн.

По словам заместителя начальника управления организации таможенного контроля Департамента организации таможенного контроля ГФС Елены Мошинской, с случае с временным ввозом автомобилей с иностранной регистрацией, законодательство нарушается и в том случае, если нерезидент, который ввез автомобиль без уплаты налогов, передает его в пользование другим лицам или автомобиль используется для предпринимательской деятельности.

В то же время, проверить это практически невозможно. Полиция в Украине не может останавливать и проверять водителей на иностранных номерах только потому, что они на них ездят. Это может произойти только в случае, если автомобиль заявлен в угон, числится как скрывшийся с места ДТП или проходит в уголовном деле. Получается, нарушение есть, механизм наказания за него не работает.

"Если нерезидент (который ввез автомобиль) желает его продать, то должен оформить транспортное средство в режиме свободного оборота, то есть подать декларацию, уплатить налоги и сборы. Только после этого растаможенный автомобиль с разрешительными документами может быть продан. Когда резидент Украины покупает нерастаможенный автомобиль, он нарушает законодательство", - подчеркнула Мошинская, подчеркнув, что резиденты, использующие автомобили, ввезенные по такой схеме, не имеют на них права собственности.

На самом деле, отсутствие права собственности на такой автомобиль значительно усложняет жизнь правоохранительным органам. В случае, когда автомобили с иностранной регистрацией фигурируют в разного рода преступлениях, установить их реального владельца задача неподъемной сложности. Аналогичная сложность происходит в случае, если такой автомобиль попадает в ДТП, соглашаются в пресс-службе ГФС. "Поскольку водителя такого автомобиля и пользователя установить проблематично, такие транспортные средства используются для незаконного перемещения товаров", - подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, что вторая распространенная схема ввоза авто на "евробляхах" - это оформление резидентами Украины ввоза авто с иностранной регистрацией в режиме транзита. Этот режим предусматривает ввоз транспортного средства на срок до 5 суток в границах одной таможни и на 10 суток – в границах нескольких таможен. В то же время, как показывает практика, граждане такие автомобили используют не для транзита, а для собственного пользования, сообщает ГФС.

В случае превышения установленного срока транзитного перемещения транспортных средств на срок не более суток, предусмотрен штраф в размере 170 грн, превышение на более чем сутки, но не более чем на 10 суток – штраф 3400 грн, превышение на более чем на 10 суток – штраф 8,5 тыс. грн. Как сообщает ГФС, в рамках этого нарушения в 2015 году было составлено 4456 протоколов, в 2016 году – 10597 протоколов, за 8 месяцев 2017 года – 11076 протоколов. Сумма штрафов, уплаченных в 2015 году по нарушению – 21,5 млн грн, в 2016 году – 60,6 млн грн, за 8 месяцев 2017 года – 62,1 млн грн.

В то же время, как видим, протоколы и штрафы практически никого не останавливают, и явление по-прежнему масштабно. По данным ГФС, по состоянию на 1 ноября 2017 года, на территории Украины находятся 59,2 тыс. транспортных средств (и это только с литовской регистрацией). Из этого числа 44,6 тыс. ввезены в режиме временного ввоза (нерезидентами на год), еще 14,5% - в режиме "транзит". Всего, по данным ГФС, на 1 ноября в Украине находятся 383 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией (временный ввоз и транзит). Более 67 тыс. автомобилей, ввезенных в режиме "транзит", и 169,5 тыс. ввезенных в режиме "временного ввоза", находятся в Украине с нарушением сроков пребывания (не пересекали границу, как того требует законодательство)

Олег Назаренко пишет в Facebook, что всего автомобилей на евробляхах в Украине насчитывается около 2,5 млн штук, а при средней стоимости услуги посредников в 1 тыс. евро получается, что украинцы заплатили им около 2,5 млрд евро.

Если взять данные ГФС (383 тыс. транспортных средств), то в этом случае объем рынка услуг по пригону таких машин в Украину составит около 400 млн евро.

Как ГФС будет портить жизнь "евробляхам"

В ГФС уточнили , что цель нынешних действий службы, предпринимаемых совместно с Литвой, создать препятствия для дальнейшего распространения действующей схемы. И похоже, что определенные рычаги служба для этого таки получила.

"Преимущественное большинство автомобилей, которые якобы находятся в Украине с литовской регистрацией, ее не имеют. Если закончился срок действия страхового полиса и он не был продлен (это можно сделать только в Литве) или если автомобиль не прошел техосмотр в течении года (опять же в Литве), то такое транспортное средство автоматически снимается с регистрации. ГФС получила право доступа к системе данных Regitra, что позволило ей в режиме онлайн получать информацию о статусе транспортного средства, прохождении им техосмотра и наличия действующего страхового полиса. Данная информация дает основания таможенным органам проводить углубленную проверку на наличие признаков правонарушения и в результате отказать во ввозе незарегистрированного автомобиля", - сообщили в пресс-службе ГФС.

Также, в ГФС говорят, что литовская сторона предоставила официальное письмо в отношении возможности использования предоставленной информации во время судебных рассмотрений.

"Действительно, согласно литовскому закону "О безопасности дорожного движения", если в течение полугода на автомобиль не переоформлена страховка "Зеленая карта", то через 180 дней после просроченного срока он слетает с регистрации. Также автомобиль может слететь с регистрации, если вовремя не проходил техосмотр. Проблема в том, что до последнего времени это могли видеть только в Литве, а украинская полиция этого не видела", - говорит Олег Назаренко.

По его словам, обмен базами между Украиной и европейскими странами, откуда ввозятся автомобили, действительно может осложнить жизнь автомобилистам на иностранных номерах. "Дело в том, что согласно законодательству, речь об автомобилях с иностранной регистрацией, а если он с регистрации снят, то ездить на нем это все равно, что ездить на ворованном автомобиле – у украинских владельцев таких машин могут возникнуть серьезные проблемы с правоохранительными органами", - подчеркнул Назаренко.

В ГФС также рассказали , что украинская сторона обратила внимание литовских коллег на законность и правомерность деятельности предприятий, на балансе которых находится большое количество автомобилей. Поднимался вопрос о фиктивности их деятельности. "Важный вопрос – происхождение средств, за которые приобретаются автомобили", - подчеркнули в пресс-службе ГФС.

"Я не знаю всех нюансов законодательства конкретных европейских стран, но из того, что лежит на поверхности, могу предположить, что фирмы могут быть проверены на предмет уплаты налогов, также на соблюдение норм законодательства в той части, что автомобили оформляются как такие, которые эксплуатируют сотрудники этих фирм. Опять же, могут проверить, имеют ли люди, оформленные как сотрудники, разрешение на работу в стране, уплачены ли на них все налоги. Теоретически, если такие нарушения будут выявлены, руководство фирм может быть оштрафовано", - сказал адвокат Вадим Володарский.

По его словам, если власти европейских стран будут серьёзно настроены на ликвидацию схемы, по результатам проверок может быть изменено налоговое законодательство в них, правила приема сотрудников на работу.

Схему нужно ломать из Украины

Все собеседники подчеркивали, что корни существования схемы по ввозу авто на иностранных номерах находятся в Украине, и если в нашей стране не будут устранены все обстоятельства, благодаря которой она существует, проблему решить не удастся, сколько бы не старались нам помочь европейцы.

Среди основных проблем это и бедность, из-за которой люди охотнее покупают дешевые автомобили на иностранной регистрации, чем дорогие новые в украинских салонах. И безусловно, ужасающих масштабов коррупция, в том числе и в таможенных органах. Неофициально собеседники, хорошо знакомые с ввозом авто на иностранных номерах, рассказали , что проблема отметки об обязательном вывозе автомобиля из Украины на границе "решается всего за 50 долларов".

В большой мере схема ввоза авто на иностранных номерах существует благодаря высокой стоимости растаможки б/у автомобилей в Украине, из-за чего она стала экономически нецелесообразной.

"Но даже не это главное. Основное это то, что люди не имеют возможности ездить на том, на чем они мечтают. В силу тех запретов, которые существуют – запрет на автомобили, которые не соответствуют стандарту ЕВРО 5, сертификация б/у-шных автомобилей, которая фактически "зарубит" все автомобили американского рынка, запрет правого руля, который у нас существует с 1994 года и который "зарубит" автомобили японского рынка и отчасти британского", - говорит Володарский.

До тех пор, пока все эти ограничения существуют, будет и почва для существования схемы, подчеркнул эксперт.