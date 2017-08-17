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17.08.2017

Литва выдала США подозреваемого в обмане Facebook и Google

Источник: КорреспонденТ.net

Гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас, который обвиняется в том, что с помощью сфальсифицированных электронных писем обманом выманил у американских компаний информационных технологий Facebook и Google более 100 млн. долларов, был выдан США. 

 

Процедура передачи была проведена после вынесения в пятницу Апелляционный суд Литвы (АСЛ) вердикта о том, что гражданин Литвы должен быть выдан США.

Как утверждает АСЛ, Римашаускас обвиняется в том, что обманом выманил у Facebook 98,88 млн долларов, а в Google - 23,23 млн долларов.

АСЛ подчеркнул, что не дает оценку обстоятельствам преступления и доказательства вины, а "должен доверять информации, которую указала судебная инстанция государства, обратившегося с просьбой о выдаче лица".

Обвинения в мошенничестве, отмывании денег и краже идентичности предъявил Римашаускасу Суд присяжных Южного округа Нью-Йорка. За два первых преступления грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Римашаускас был задержан по просьбе США в Литве 16 марта 2017 года и все время находился под арестом.

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