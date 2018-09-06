Ливень за 20 минут затопил улицы Одессы

Источник: Корреспондент.net

Ливень, начавшийся в Одессе после обеда в четверг, 6 сентября, и продолжающийся с перерывами, обернулся для города апокалипсисом, затопив ряд улиц и площадей.

"Таможенная площадь в считанные мгновения превратилась в бурлящее озеро, а люки ливневой канализации - в фонтаны. Автомобильное движение тут же остановилось, а пешеходам приходилось преодолевать проезжую часть вброд", - говорится в сообщении.