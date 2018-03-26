Лондон благодарен союзникам за солидарность в деле Скрипаля

"Вместе мы дали понять, что не будем мириться с непрекращающимися попытками России пренебрегать международным правом и подрывать наши ценности", - заявила Мэй, выступая в британском парламенте. "Если цель Кремля состоит в том, чтобы разобщить и запугать альянс западных стран, то его попытки с треском провалились", - отметила глава британского правительства.

Более 20 стран выслали российских дипломатов

Ранее 20 государств выслали российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, которая первой объявила о выдворении 23 российских дипсотрудников. Этот шаг Лондона поддержали не менее 15 стран Евросоюза, а также США, Норвегия, Канада и Украина.

Глава Европейского Совета Дональд Туск не исключил, что в ближайшие дни и недели последуют новые штрафные меры. Россия в свою очередь выслала 23 британских дипломатов и обещала ответить "зеркальными" мерами также и другим странам.

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР. В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.