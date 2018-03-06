Найти

06.03.2018

Лондон готов на санкции против РФ, если подтвердится ее причастность к отравлению Скрипаля

Источник: DW

Великобритания может пойти на введение новых санкций против России и другие шаги, если подтвердится причастность Москвы к отравлению бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом, выступая во вторник, 6 марта, в Палате общин, заявил глава британского МИДа Борис Джонсон.

По его словам, не следует делать поспешных выводов, пока полиция ведет расследование, но если подозрения в отношении России подтвердятся, то правительство Великобритании окажется вынужденным прибегнуть к новым санкциям и другим мерам. "Если появятся доказательства ответственности конкретного государства, то последует соответствующий и жесткий ответ британского правительства. Я говорю правительствам всех стран, что ни одна попытка отнять невинную жизнь на территории Великобритании не останется безнаказанной", - подчеркнул министр.

Джонсон отметил, что "очень трудно предположить, что Великобритания будет представлена в обычном порядке" на чемпионате мира по футболу в России, если окажется, что Москва причастна к инциденту. Позднее представитель британского МИДа пояснили, что речь идет о присутствии на ЧМ-2018 политиков и дипломатов, а не участии футболистов английской сборной, пишет The Independent.

Комментируя "Интерфаксу" слова Бориса Джонсона, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их "дикостью".

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были госпитализированы в британском Солсбери с сильным отравлением, предположительно, фентанилом. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.

 

Новости раздела
Мир
06.03.2018
Лидеры КНДР и Южной Кореи проведут саммит в апреле
Саммит Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина станет первой подобной встречей с 2000 года.
Мир
06.03.2018
Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением на поездку в Крым
Она собирается ехать в Крым только через Украину.
Мир
06.03.2018
В Греции из-за забастовки остановились поезда
Железнодорожники протестуют из-за недостатка персонала и против приватизации компании, что обслуживает подвижной состав железной дороги.
Мир
06.03.2018
На Ан-26 в Сирии погибли генерал и 26 офицеров
На борту российского самолета предположительно находился генерал-майор Владимир Еремеев, а также бойцы из частной военной компании Вагнер.
Мир
06.03.2018
Европарламент: Для РФ газ – инструмент давления
Последние события подтвердили еще большую важность немедленного сокращения зависимости от нефти и газа, поставляемых авторитарными режимами, заявили в законодательном органе ЕС.
Мир
05.03.2018
Иран пригрозил возобновить производство высокообогащенного урана
Тегеран предупредил Вашингтон о возможных последствиях в случае выхода США из соглашения по иранской ядерной программе
Мир
05.03.2018
Колонна гуманитарной помощи впервые достигла Восточной Гуты
Колонна из 46 грузовиков с гуманитарной помощью для мирных жителей впервые вошла в Восточную Гуту. При этом сирийские власти не пропустили многие медицинские грузы, например, средства для обработки ран и инсулин.
Мир
05.03.2018
"Нафтогаз" намерен обсудить с "Газпромом" изменение контрактов
Контракты необходимо привести в соответствие с нынешним законодательством Украины, утверждают в "Нафтогазе". Компания готова начать переговоры с "Газпромом", а в случае неудачи вновь обратиться в Стокгольмский арбитраж.
Мир
05.03.2018
Мэй и Трамп раскритиковали ядерные угрозы Путина
Мировые лидеры осудили заявления президента РФ Путина о новых российских ракетах. Дональд Трам и Тереза Мэй их сочли "безответственными".
Мир
05.03.2018
Минфин: Задержка транша МВФ не повлияет на бюджет
Принятие в первом чтении законопроекта об Антикоррупционном суде будет способствовать тому, чтобы Украина остались в программе МВФ, считают в финансовом ведомстве.
Мир
04.03.2018
Швейцарцы решили и дальше платить за общественное вещание
Жители Швейцарии согласны и далее платить за общественно-правовые СМИ, показывают первые данные по итогам референдума. Абонентская плата сейчас составляет 390 евро в год, ее снизят до 316 евро.
Мир
04.03.2018
Бундестаг выберет канцлера Германии 14 марта
Никого не удивит, что это будет Ангела Меркель, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, говоря о своем намерении предложить главу партии ХДС на пост федерального канцлера.
Мир
04.03.2018
Сторонник Жириновского облил водой Ксению Собчак
Мужчина со словами "Это за Жириновского" плеснул водой в Ксению Собчак. По ее словам, после этого она поскользнулась и упала.
Мир
04.03.2018
В США буря сломала дерево, посаженное 227 лет назад Джорджем Вашингтоном
Буря сломала посаженное Джорджем Вашингтоном дерево.
Мир
04.03.2018
Застрявшего в стене опоссума спасали полчаса
Хозяева дома попытались протолкнуть опоссума, но он оказался слишком толстым. Все это время испуганный зверек выпускал когти, скалил зубы и рычал.
Мир
04.03.2018
В сирийской Гуте погибли 600 человек - ООН
Резолюция по сирийскому конфликту не только не привела к прекращению огня, но и в некоторых ситуациях спровоцировала обострение обстановки, подчеркнули в организации.
Мир
04.03.2018
Последний эсминец США покинул Черное море
Накануне черноморскую акваторию покинул другой американский корабль - USS Ross DDG 71, который участвовал в ракетном ударе по Сирии.
Мир
04.03.2018
Газовая война: в ЕС рассказали о переговорах
За прошедшие дни вице-президент ЕК говорил с Гройсманом, главой Нафтогаза и министром энергетики России. Стороны заявили о готовности оставаться в тесном контакте с Еврокомиссией.
Мир
04.03.2018
Путин допустил вмешательство россиян в выборы США
Россия никогда не выдаст российских граждан Соединенным Штатам, так же, как и США, подчеркнул президент РФ в интервью американскому каналу.
Мир
03.03.2018
Porsche может начать производство воздушного такси
Автоконцерн рассматривает возможность сборки дронов для воздушной перевозки людей, рассказал директор Porsche по продажам.
Мир
03.03.2018
США призывают "Газпром" не использовать газ как оружие
"Газпром" должен продолжить поставлять газ в Украину, считает Госдепартамент США. Между тем, реагируя на действия "Газпрома", Украина и Польша уже договорились о срочных поставках газа.
Мир
03.03.2018
Задержанные по делу об убийстве словацкого журналиста освобождены
В Словакии отпущены на свободу шесть граждан Италии, которых задержали в связи с убийством Яна Куцияка и его невесты.
Мир
03.03.2018
Весенние десерты к 8 марта: ТОП-3 вкусных рецепта "на скорую руку"
ТОП-3 легких десерта.
Мир
03.03.2018
Трамп бросил фастфуд из-за опасности ожирения
Президент США уже не ест гамбургеры 2 недели.
Лидеры КНДР и Южной Кореи проведут саммит в апреле | В Гааге возбудили дело о теракте против Boeing рейса MH17