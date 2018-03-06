Лондон готов на санкции против РФ, если подтвердится ее причастность к отравлению Скрипаля

Источник: DW

Великобритания может пойти на введение новых санкций против России и другие шаги, если подтвердится причастность Москвы к отравлению бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом, выступая во вторник, 6 марта, в Палате общин, заявил глава британского МИДа Борис Джонсон.

По его словам, не следует делать поспешных выводов, пока полиция ведет расследование, но если подозрения в отношении России подтвердятся, то правительство Великобритании окажется вынужденным прибегнуть к новым санкциям и другим мерам. "Если появятся доказательства ответственности конкретного государства, то последует соответствующий и жесткий ответ британского правительства. Я говорю правительствам всех стран, что ни одна попытка отнять невинную жизнь на территории Великобритании не останется безнаказанной", - подчеркнул министр.

Джонсон отметил, что "очень трудно предположить, что Великобритания будет представлена в обычном порядке" на чемпионате мира по футболу в России, если окажется, что Москва причастна к инциденту. Позднее представитель британского МИДа пояснили, что речь идет о присутствии на ЧМ-2018 политиков и дипломатов, а не участии футболистов английской сборной, пишет The Independent.

Комментируя "Интерфаксу" слова Бориса Джонсона, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их "дикостью".

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были госпитализированы в британском Солсбери с сильным отравлением, предположительно, фентанилом. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.