Лондон и Париж отказались посещать инициированный РФ брифинг в ОЗХО

Источник: DW

Постоянный представитель Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Питер Уилсон считает "постановкой" инициированный Россией брифинг в штаб-квартире ОЗХО в Гааге в четверг, 26 апреля. Об этом говорится в соответствующем заявлении Уилсона. Российская сторона утверждает, что мероприятие, на которое были приглашены несколько жителей сирийского города Дума, доказывает отсутствие каких-либо химических атак в окрестностях города.

Великобритания и ее союзники отказались посещать этот брифинг. Штаб квартира ОЗХО "не является театром", подчеркнул Уилсон. Он расценил действия РФ как "попытку подорвать деятельность" организации, в частности работу ее комиссии по расследованию предполагаемой химической атаки.

Призыв к сотрудничеству с комиссией проигнорирован

По мнению постоянного представителя Великобритании при ОЗХО, с любыми свидетелями вероятной химической атаки должны работать эксперты следственной комиссии. Ранее руководство ОЗХО призывало Россию и Сирию к сотрудничеству с комиссией, но призыв был проигнорирован, отмечается в заявлении.

В свою очередь посол Франции в Нидерландах Филипп Лайо назвал брифинг "возмутительным маскарадом". По его мнению, режим Асада занимался "массовым уничтожением" собственного народа в течение последних 7 лет.

Предполагаемая химическая атака в Думе

По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По информации Всемирной организации здравоохранения, погибли не менее 70 и обратились в больницы более 500 человек. 21 и 25 апреля, эксперты ОЗХО собрали в Думы необходимые образцы, которые будут направлены в аккредитованные лаборатории.