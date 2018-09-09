Лондон обещает схватить подозреваемых в отравлении Скрипалей, как только они покинут РФ
Источник: DW
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заверил, что двое подозреваемых в использовании нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери будут немедленно задержаны после того, как покинут Россию. Министр отметил в воскресенье, 9 сентября, что "сотрудники ГРУ получают приказы от представителей самого высокого уровня российской власти". Осознавая, что в России эти подозреваемые будут недоступны для британского законодательства, Джавид заявил BBC, что "если они когда-либо покинут территорию Российской Федерации, Британия и ее союзники задержат их и представят к наказанию".
Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на одной из скамеек в Солсбери в начале марта 2018 года. Полиция заявила, что они были отравлены ядовитым веществом типа "Новичок". После длительного лечения оба покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне. В организации покушения на Скрипалей Великобритания обвиняет Россию. Москва категорически отвергает эти обвинения.
В конце июня в британском городе Эймсбери были госпитализированы Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стёрджес, которая скончалась 8 июля. Как позднее установили эксперты, они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали.