Лондон объявил о завершении режима экономии после "Брекзита"

Источник: DW

"Режим экономии" для Лондона закончится после выхода Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзита"). Об этом сообщил министр финансов страны Филип Хаммонд, представляя в понедельник, 29 октября, проект бюджета в Палате общин британского парламента. По его словам, Соединенное Королевство находится "на поворотном моменте в истории".

Хаммонд особо выделил денежные вливания в государственную систему здравоохранения и оборонный сектор, которые предполагает этот проект. Голосование депутатов нижней палаты по предложенному бюджету запланировано на 1 ноября.

Кроме того, Великобритания повысила до 1,6 процента прогноз роста ее ВВП на 2019 год. В следующие два года ВВП Соединенного Королевства будет увеличиваться на 1,4 процента ежегодно, добавил Филип Хаммонд.

Лондон скорректировал прогноз и по дефициту бюджета. В частности, в 2018-19 финансовом году британское правительство ожидает дефицит в размере 25,5 млрд фунтов стерлингов вместо предполагаемых ранее 37,1 млрд.

Соглашение по "Брекзиту"

Великобритания планирует выйти из состава ЕС в марте 2019 года. Брюссель и Лондон в настоящее время работают над соглашением, регулирующим порядок "Брекзита". Эти переговоры должны быть завершены до конца октября, чтобы дать время парламентам обеих сторон ратифицировать согласованный документ.