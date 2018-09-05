Лондон отказался дать РФ данные по делу Скрипалей

Она отметила, что для получения британской визы по закону гражданам России необходимо было предоставить отпечатки пальцев, однако Бристоу, по словам Захаровой, заявил, что Лондон "никакие материалы не предоставит".

"Отказал Лондон в предоставлении какой-либо иной информации по делу: номера паспортов, отчества, анкетные данные и так далее", - добавила Захарова.

Она подчеркнула, что в России исходят из того, что эти данные по линии Интерпола все же будут переданы.

В МИД РФ также заявили, что Москва намерена в ближайшее время в Гааге и Нью-Йорке ознакомить мировое сообщество с историей дела Скрипалей.

"В ближайшее время вновь ознакомим международное сообщество с историей вопроса. Сделаем это в Гааге и Нью-Йорке. Уверены, что британским попыткам искать предлоги для все новых нападок на нас рано или поздно будет положен конец", – отметили в дипведомстве.