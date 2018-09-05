Лондон отказался дать РФ данные по делу Скрипалей
Источник: Корреспондент.net
МИД России потребовало у посла Великобритании в Москве Лори Бристоу предоставить отпечатки пальцев двух россиян, которых Лондон назвал подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в среду, 5 сентября, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Отказал Лондон в предоставлении какой-либо иной информации по делу: номера паспортов, отчества, анкетные данные и так далее", - добавила Захарова.
Она подчеркнула, что в России исходят из того, что эти данные по линии Интерпола все же будут переданы.
В МИД РФ также заявили, что Москва намерена в ближайшее время в Гааге и Нью-Йорке ознакомить мировое сообщество с историей дела Скрипалей.
"В ближайшее время вновь ознакомим международное сообщество с историей вопроса. Сделаем это в Гааге и Нью-Йорке. Уверены, что британским попыткам искать предлоги для все новых нападок на нас рано или поздно будет положен конец", – отметили в дипведомстве.