Лоукостер анонсировал еще один авиарейс из Украины в Польшу

Украина

Суд оставил Надежду Савченко под стражей

15 мая киевский суд принял решение оставить Надежду Савченко под стражей еще на 60 дней. Сегодня, несмотря на то, что многие хотели взять ее на поруки, ее апелляция была отклонена.