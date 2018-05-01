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01.05.2018

Лозунгом "Монстрации" в Новосибирске стала фраза "Севернее Кореи"

Источник: DW

Ежегодные первомайские шествия с абсурдистскими лозунгами - "Монстрация" - во вторник, 1 мая, состоялись сразу в нескольких городах России. В Новосибирске, где это форма массовой художественной акции зародилась в 2004 году, основным лозунгом стала фраза "Севернее Кореи". Соответствующее селфи выложил в Twitter организатор и идеолог "Монстрации" художник Артем Лоскутов.

По сообщениям СМИ, шествия также прошли в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Омске, Ярославле и других городах. А власти Томска отказались согласовать проведение "Монстрации", объяснив это тем, что на маршруте, намеченном организаторами, будут проводиться другие мероприятия. Решение мэрии опротестовано в суде. Тем не менее, около 60 человек собрались на одной из площадок на окраине города. Главным лозунгом акции стала фраза "На душе ТОмСКА", сообщила "Новая газета".

Полиция Москвы забраковала плакаты "монстрантов"

В Москве не обошлось без противостояния участников акции и полиции.  По данным российских СМИ, полиция не пропустила через рамки юношу с плакатом "РосПорноНадzор". И потребовала закрасить слов "вор" на плакате "Пудинг вор".

По словам Лоскутова, "Монстрация" - это своего рода подведение итогов года. Поэтому не удивительно, что сразу в нескольких городах участники несли плакаты с лозунгами, так или иначе связанными с борьбой против мессенджера Telegram.  Такие, например, как "У России два врага - Telegram и курага" или "Прокси, Господи". 

 

 
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