Луценко анонсировал решение относительно главы САП

Источник: Корреспондент.net

Решение относительно возможной отставки главы САП Назара Холодницкого будут приняты в течение двух недель. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, во время своего визита в Брюссель.

Луценко отметил, что заключения Контрольно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), касающиеся дисциплинарных нарушений руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, должны быть подготовлены в течение двух недель.

"Сейчас идут активные следственные действия. В пятницу и сегодня мы получили окончательное подтверждение того, что в действиях и указаниях господина Холодницкого усматриваются грубые нарушения наших нормативно-правовых документов - подчеркиваю, с моей точки зрения. Она не совпадает в данном случае с господином Сытником (директор НАБУ - ред.). Я пока не вижу оснований для уголовного преследования, хотя не могу его исключить", - заявил Луценко.

Генпрокурор напомнил, что его заявление и заявление Сытника требуют от КДКП освободить руководителя САП Холодницкого от должности.

Луценко выразил мнение, что заключение докладчика по этому делу будет готово на этой неделе или в начале следующей.

"В ситуации с руководителем САП - это общая операция и общая позиция НАБУ и ГПУ, ведь полученные в ходе совместных действий материалы показывают наличие серьезных проблем с базовыми ценностями руководителя антикоррупционного правоохранительного органа и реальными действиями", - заметил генпрокурор.

Ранее НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. На записи зафиксированы разговоры Холодницкого относительно ряда уголовных производств, начатых САП.