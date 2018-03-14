Луценко намерен просить Раду снять с Савченко неприкосновенность, если она не прибудет на допрос

Источник: 112.ua

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что намерен внести в Раду представление на внефракционного нардепа Надежду Савченко, если она не прибудет на допрос в СБУ. Об этом сообщила пресс-секретарь председателя ГПУ Лариса Сарган на странице в Facebook.

"Генпрокурор Юрий Луценко: В случае неявки нардепа Н. Савченко на допрос в СБУ я вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест", - говорится в сообщении.

После заседания комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности ситуацию объяснил генпрокурор.

"Сегодня на этот допрос госпожа Савченко не прибыла, как не прибыла на заседание Европарламента, который она вчера посещала. По ориентировочным данным, она сейчас уже находится на территории Испании. Я прямо обращаюсь к ней с просьбой завтра на 11:00 прибыть на допрос следователя СБУ и дать пояснения по делу", - отметил Луценко.

Юрий Луценко сообщил, что у следствия сейчас достаточно много доказательств того, что в Раде планировали совершить теракт - в частности есть аудио и видео.

В ответ на вопрос, обнародуют ли записи, он сказал: "Да, у нас завершена экспертиза по наиболее важной части пленок. Пленок есть до 100 часов, поэтому мы взяли только самые важные эпизоды, экспертиза проведена. Поэтому во время заседания профильного комитета я готов буду предоставить необходимые пояснения. Во время выступления в парламенте я также буду пользоваться разрешенными мне следствием для обнародования частями доказательств. Уверен, что это шокирует и парламент, и общество".