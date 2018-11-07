Луценко направил Порошенко заявление об отставке с поста генпрокурора
Источник: DW
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал заявление о своей отставке президенту страны Петру Порошенко. Об этом в среду, 7 ноября, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. "Да, он передал заявление", - цитируют ее слова украинские СМИ.
После этого в Раде прошло рейтинговое голосование по отставке Юрия Луценко, однако в поддержку смещения генпрокурора высказались лишь 38 депутатов, 116 выступили против.
В адрес правоохранительных органов Украины уже неоднократно звучали обвинения в затягивании расследования нападений на общественных активистов. Особенно большой резонанс вызвала смерть сотрудницы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк, которая была известна своей активной позицией по разоблачению преступных и коррупционных схем представителей местной власти и силовых структур. В конце июля в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. Гандзюк получила ожоги около 40 процентов тела, перенесла множество операций, но в воскресенье, 4 ноября, скончалась.