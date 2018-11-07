Луценко направил Порошенко заявление об отставке с поста генпрокурора

Луценко 6 ноября на заседании Верховной рады Украины заявил, что еще до конца дня напишет заявление об отставке и передаст его Порошенко. Он также попросил, чтобы депутаты рассмотрели это заявление на текущей неделе. Луценко сказал, что он подает в отставку, поскольку более не желает терпеть вмешательства в работу правоохранительных органов на фоне скандала, вызванного ходом расследования убийства гражданской активистки Екатерины Гандзюк.

После этого в Раде прошло рейтинговое голосование по отставке Юрия Луценко, однако в поддержку смещения генпрокурора высказались лишь 38 депутатов, 116 выступили против.

В адрес правоохранительных органов Украины уже неоднократно звучали обвинения в затягивании расследования нападений на общественных активистов. Особенно большой резонанс вызвала смерть сотрудницы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк, которая была известна своей активной позицией по разоблачению преступных и коррупционных схем представителей местной власти и силовых структур. В конце июля в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. Гандзюк получила ожоги около 40 процентов тела, перенесла множество операций, но в воскресенье, 4 ноября, скончалась.