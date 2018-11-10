Луценко насчитал три млн единиц незаконного оружия

Источник: Корреспондент.net

"По данным МВД, мы имеем в стране более 3 миллионов [единиц] нелегального нарезного оружия", - признал он.

Кроме того, Луценко привел данные криминальной статистики, согласно которой за девять месяцев текущего года в стране официально зарегистрированы 1241 убийство и 1717 разбоев.

В Украинской ассоциации владельцев оружия ранее сообщали, что на начало февраля 2018 года в Украине может быть до 5 млн единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.

Накануне сообщалось, что неподалеку Северодонецка Луганской области обнаружили схрон с пятью тоннами оружия. По данным силовиков, его планировали переправить в центральные регионы Украины для дальнейшей реализации.

Отметим, в Украине регулярно задерживают торговцев оружием. Так неделю назад торговца оружием задержали в Мелитополе. Он скупал оружие и боеприпасы для перепродажи, в частности, представителям криминальных кругов.