Луценко о расстрелах на Майдане: Скоро мы станем свидетелями открытых судебных процессов над Захарченко и Якименко

Источник: 112.ua

Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал на ближайшее время открытые судебные процессы над бывшим министром внутренних дел Александром Захарченко, бывшим главой Службы безопасности Александром Якименко и их заместителями по делу о расстрелах на Майдане. Об этом он заявил 18 февраля на открытии выставки ко Дню памяти героев Небесной сотни.

"Хочу сказать вам главное. Я ждал эту возможность долго. Над этим работали сотни следователей и прокуроров. И наконец это произошло. Столичный суд разрешил специальное досудебное следствие, а дальше заочное осуждение тех, кого подозреваем в организации расстрела Небесной сотни. Наконец имеем удовлетворение ходатайства относительно этого, и Янукович, Захарченко, Якименко, Тоцкий, Ратушняк, Федчук и другие на базе собранных 300 томов доказательств сразу после завершения процесса по госизмене Януковича будут переданы в суд", – сказал он.

"Скоро мы станем свидетелями открытия этого процесса в открытом режиме, так же, как это сейчас делается по госизмене Януковича, покажем, кто в феврале мучил и убивал лучшую часть Украины", – подчеркнул он.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение принять участие в судебном процессе по расследованию преступлений на Майдане в 2014 году.