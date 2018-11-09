Луценко объяснил, почему остался во главе ГПУ

Источник: Корреспондент.net

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил информацию о том, что он остается во главе надзорного ведомства. Об этом сообщает УНН в пятницу, 9 ноября.

"За мою отставку проголосовало 38 народных депутатов. Президент, который получил мое заявление, на основании этого отклонил мое ходатайство. Сказать, что это мне приносит радость или горе – не знаю. Наверное, это мне просто продолжает мою ответственность", – сказал Луценко.

Он пообещал, что будет "работать максимально и в случае дела Кати Гандзюк, и в 54 случаях (нападений на – ред.) активистов, и в тысячах дел других активистов".

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко вернул Юрию Луценко его заявление об отставке с поста генпрокурора.