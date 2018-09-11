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11.09.2018

Луценко отрицает прослушку журналистов

Источник: Корреспондент.net

Генеральный прокурор Юрий Луценко категорически отрицает, что следователи уже прослушивали журналистов, а решением суда хотят лишь легализовать прослушку.

В частности, Луценко отрицает прослушку телефона главного редактора программы Схемы Натальи Седлецкой и других журналистов в следствии по делу о разглашении тайны досудебного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником до соответствующего решения суда. 

По словам Луценко, следствие запросило доступ к телефону Седлецкой для того, чтобы определить дату встречи с директором НАБУ Сытником, во время которой он зачитал журналистам материалы дела относительно прокурора Константина Кулика, в частности расшифровку разговоров его гражданской жены.

При этом генпрокурор подчеркнул, что информация на серверах Киевстара не принадлежит самому оператору и для того, чтобы сообщить следствию местонахождения клиента, оператор должен использовать 14 параметров хранящейся у них информации.

"Поэтому суд должен разрешить им использовать эти 14 параметров – в том числе MMS, SMS и все остальное – для выдачи нам ответа только на один вопрос: время и место. Поэтому решение суда такое как есть; иначе ответить на вопрос технически невозможно", - объяснил Луценко.

Он отметил, что в рамках этого судебного решения следствие просит от Киевстара только одно: время пребывания в конкретной "соте". На протяжении 17 месяцев. "Где за это время были журналисты помимо этого места – нас не интересует. Я также категорически отрицаю, что мы уже кого-то слушали, а сейчас якобы лишь хотим это легализовать. Следствие не интересует ничего из их журналистской деятельности, только дата пребывания в помещении, где произошло разглашение негласных следственных действий", - добавил Луценко.

 

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