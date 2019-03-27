Луценко показал найденные в порту ракеты РФ

Источник: Корреспондент.net

Генпрокурор Юрий Луценко опубликовал в Facebook видео с российскими ракетами "земля-воздух", которые были обнаружены в порту в Одесской области.

"Эти ракеты еще в 2007 году должностные лица Рособоронэкспорта РФ по предварительному сговору с должностными лицами предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины пробовали незаконно переместить в страну, которая находилась под санкциями СБ ООН", - написал Луценко.

По его словам, Кабинет министов принял решение передать ракеты для нужд ВСУ.

"Ракеты страны-агрессора отныне будут охранять мирное небо над украинскими городами", - написал генпрокурор.