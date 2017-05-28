Луценко рассказал детали масштабной спецоперации

Источник: КорреспонденТ.net

Генеральный прокурор Юрий Луценко в анонсировал еще более масштабные спецоперации, чем которую провели в отношении экс-налоговиков 24 мая

"Это была важная операция. Мы готовились к ней более полугода, месяцев семь-восемь. Нужно было получить доказательства, не только, кто где находится и даже не только, кто и что вероятно украл, но и сколько именно. Это экспертизы, это выводы институтов и потом полетели вертолеты… В этой и других операциях, предусмотрены еще дальнейшие действия. Возможно даже более масштабные, чем в отношении этих деятелей", – сообщил он.

Генпрокурор также отметил, что его постоянно критикуют за стоимость транспортировки задержанных на вертолете.

"Ну, во-первых, стоили они очень мало. Они стоили менее одной десятой процента от арестованного имущества, но для этого в полиции и существуют вертолеты. Вертолет долго стоять на стоянке не будет", – отметил Луценко.